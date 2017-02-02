Руины и осколки стекол: в Авдеевке разрушены десятки домов (фото)

Сегодня, 09:42

За время обострения в полицию сообщили об одной смерти человека и нескольких ранениях

Руины и осколки стекол: в Авдеевке разрушены десятки домов (фото)

С 29 января в полицию поступили сообщения о том, что в Авдеевке погиб один человек, ранено восемь мирных жителей.

Кроме того в городе повреждено 46 зданий, из которых 6 квартир и 40 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, отмечая, что на самом деле разрушений значительно больше, но часть из них пока не задокументирована.


Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

"Стараемся оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Сегодня было много выездов, мы разделились на три группы, ездили по всему городу, больше старая часть города. Очень сильно разрушены дома, есть раненые, убитые. Осматривали разрушения, опрашивали пострадавших и оказывали помощь, подвозили людей к тем местам, где проходит эвакуация", – рассказывает следователь Авдеевского отделения полиции Наталья Процик.

В полиции напоминают, что круглосуточно работает спецлиния 102, кроме того, жители могут бесплатно обращаться на "горячую линию" 0-800-505-102, а также на мобильные и городские номера.

Напомним, 25-тысячная Авдеевка, расположенная возле линии фронта на Донбассе, с 29 января живет в условиях гуманитарной катастрофы. Город постоянно обстреливается из тяжелой артиллерии боевиками так называемой "ДНР", причем пушки и "Грады" стреляют по Авдеевке из жилых кварталов Донецка. Но покидать свой город, несмотря на тяжелейшие условия, авдеевцы не спешат.
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Источник:

"Сегодня"

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