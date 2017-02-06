Ряды боевиков косит новый "враг" – разведка

Противник не может справиться с обострением ситуации

В подразделениях боевиков самопровозглашенной "ДНР" наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в первую очередь это связано с отсутствием надлежащего медицинского обеспечения,

"Отмечается увеличение количества заболеваний военнослужащих в 100 отдельной мотострелковой бригаде (Донецк), которые медицинским персоналом диагностируются как "кишечный грипп", – отметили в разведке.

Напомним, боевики нанесли урон военным.