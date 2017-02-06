Ряды боевиков косит новый "враг" – разведка

Сегодня, 10:56

Противник не может справиться с обострением ситуации

У боевиков ухудшилось здоровье. Фото: AFP
У боевиков ухудшилось здоровье. Фото: AFP

В подразделениях боевиков самопровозглашенной "ДНР" наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в первую очередь это связано с отсутствием надлежащего медицинского обеспечения, 

"Отмечается увеличение количества заболеваний военнослужащих в 100 отдельной мотострелковой бригаде (Донецк), которые медицинским персоналом диагностируются как "кишечный грипп", – отметили в разведке.

Напомним, боевики нанесли урон военным.
Донецк, Донбасс, грипп, больницы, боевики, рф, ограничение, усиленный режим, потери
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Ряды боевиков косит новый "враг" – разведка". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики скрывают потери. Фото: AFP

Боевики скрывают число убитых и обещают стрелять по прохожим

Сегодня, 10:16

Противник пытается усилить меры безопасности

Политика

Дональд Трамп и Йенс Столтенберг обсудили Украину. Фото: из открытых источников

Трамп обсудил с генсеком НАТО варианты решения конфликта на Донбассе

Сегодня, 10:07

Лидеры США и Альянса сосредоточились исключительно на мирном урегулировании

Донбасс

У боевиков возникли проблемы. Фото: AFP

Россия подвела боевиков - эксперт

Сегодня, 09:59

Противник пытается справиться с одной из главных проблем

Донбасс

Обстрелы не утихают. Фото: AFP

Обострение на Донбассе: боевики вывели из строя военных

Сегодня, 09:41

Количество обстрелов достигает отметки "100"

Политика

Президент США пообещал работать для того, чтобы восстановить мир на границе Украины. Фото AFP

Трамп, ООН и ЕС: реакция мира на обострение в Авдеевке

Сегодня, 08:00

Трамп и Порошенко готовят встречу, а в ООН ругают РФ

Донбасс

В Авдеевку вернули тепло. Фото: Союз "Народная память"

Теплоснабжение Авдеевки перешло в стабильный режим

Вчера, 19:59

В городе воостановлено уличное освещение

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования