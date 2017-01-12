С Донбасса в Россию бегут инструкторы-убийцы – разведка

Подготавливавшие боевиков военные инструкторы сбежали с Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в начале этого года 11 российских инструкторов, которые осуществляли подготовку специалистов военных специальностей, в том числе снайперов и саперов, самовольно оставили учебный центр и выехали на территорию России из-за недовольства низкой заработной платой и попыткой командования привлечь их к боевым действиям, в том числе проведению диверсий против ВС Украины.

"Командование российских оккупационных войск избегает огласки данного события из-за вероятного роста панических настроений в российском обществе и угрозы новых террористических актов, взрывов, выяснения отношений со стрельбой и суицидом психически неуравновешенных инструкторов-убийц. Разочарованные в пропагандистских лозунгах Кремля и действительными реалиями "русского мира" бывшие инструкторы занимаются активным поиском "трудоустройства по специальности" в организованных преступных бандформированиях и российских частных военных компаниях", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.