С высоты птичьего полета сняли последствия взрыва в Донецке (видео)

В сети появилось видео последствий мощного взрыва в Донецке, который произошел накануне вечером, около 21:15, в районе "Мотеля".

Видео снято с помощью БПЛА.

Как видно на видеозаписи, в результате взрыва пострадали припаркованные рядом авто, осколками повреждены близлежащие здания. При этом в самом здании, где произошел взрыв, разрушены перекрытия, выбиты стекла, нет крыши.

Ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе за последние сутки обострилась. По данным военных, боевики за минувшие сутки 115 раз обстреляли позиции украинских бойцов. Трое солдат погибли.