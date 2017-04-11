Самые горячие точки Донбасса 10 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, военные попали под огонь 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Водяное, Лебединское и Красногоровку обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия противник обстрелял украинских морпехов у Широкино.

На Донецком направлении, из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики обстреляли Авдеевку и Шахту Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – Верхнеторецкое и Зайцево. В районов Песок активизировались снайперы противника.

На Луганском направлении, из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские опорные пункты в районе Новозвановки.

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.