Самые горячие точки Донбасса 10 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские военные понесли нелетальные потери
За минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, военные попали под огонь 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Водяное, Лебединское и Красногоровку обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия противник обстрелял украинских морпехов у Широкино.
На Донецком направлении, из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики обстреляли Авдеевку и Шахту Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – Верхнеторецкое и Зайцево. В районов Песок активизировались снайперы противника.
На Луганском направлении, из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские опорные пункты в районе Новозвановки.
За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.
Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 10 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии