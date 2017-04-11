Самые горячие точки Донбасса 10 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 12:29

Украинские военные понесли нелетальные потери


За минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, военные попали под огонь 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Водяное, Лебединское и Красногоровку обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия противник обстрелял украинских морпехов у Широкино.

На Донецком направлении, из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики обстреляли Авдеевку и Шахту Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – Верхнеторецкое и Зайцево. В районов Песок активизировались снайперы противника.

На Луганском направлении, из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские опорные пункты в районе Новозвановки.

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.
военные, огонь, боевики, бмп, обстреляли, противник, широкино, режим прекращения огня, Водяное, зайцево
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 10 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В рядах противника идет аттестация. Фото: AFP

Наркотики и СПИД: кого берут в боевики

Вчера, 10:19

В рядах противника проходит аттестация

Донбасс

В рядах боевиков возник очередной конфликт. Фото: AFP

На Донбассе вспыхнул конфликт с чеченскими наемниками - ИС

Вчера, 09:35

Поводом стала зависть местных боевиков

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Боевики применили бронетехнику против украинских морпехов

Вчера, 09:21

На Донбассе не утихают обстрелы из крупнокалиберного вооружения

Донбасс

За неделю на блокпостах в Донецкой области задержали 24 боевика. Фото: npu.gov.ua

Урожайная неделя на Донбассе: задержали 24 боевика

Вчера, 09:07

Кроме того, полиция пресекла шесть попыток вывоза оружия, боеприпасов и 11 - наркотиков

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Военных атаковала бронетехника боевиков

9 Апреля, 18:34

На Донбассе не утихает вооруженное противостояние

Донбасс

Боевики угрожают мирным жителям. Фото: AFP

Боевики угрожают жителям Донецка за долги по коммуналке

9 Апреля, 13:36

Горожанам хотят запретить выезд из оккупированного "гетто"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования