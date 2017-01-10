Самые горячие точки Донбасса 10 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Украинские военные понесли потери в противостоянии на востоке

За минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Зайцево, Авдеевка и Луганское. Ганатометов и крупнокалиберных пулеметов – Красногоровка, Авдеевка и Опытное. По Луганскому огонь вела БМП.

На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили "Грады". По Новозвановке – вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военных были ранены.