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Самые горячие точки Донбасса 10 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7868/64_main.1484048191.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/64_tn.1484048191.jpg Донбасс Украинские военные понесли потери в противостоянии на востоке

Самые горячие точки Донбасса 10 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:34

Украинские военные понесли потери в противостоянии на востоке

Противостояние продолжается. Фото: Союз &quot;народная память&quot;
Противостояние продолжается. Фото: Союз "народная память"

За минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Зайцево, Авдеевка и Луганское. Ганатометов и крупнокалиберных пулеметов – Красногоровка, Авдеевка и Опытное. По Луганскому огонь вела БМП.

На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили "Грады". По Новозвановке – вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военных были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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