Самые горячие точки Донбасса 10 января: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские военные понесли потери в противостоянии на востоке
За минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также огонь вела БМП противника.
На Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Зайцево, Авдеевка и Луганское. Ганатометов и крупнокалиберных пулеметов – Красногоровка, Авдеевка и Опытное. По Луганскому огонь вела БМП.
На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили "Грады". По Новозвановке – вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
За минувшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военных были ранены.
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