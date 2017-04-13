Самые горячие точки Донбасса 13 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:16

Боевики нанесли урон украинским военным за минувшие сутки


За минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из 120- и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов обстреливали Водяное. Военные в Широкино попали под огонь вооружения БМП и стрелкового оружия. Морпехов под Гнутово обстреливали из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении украинские опорные пункты у Авдеевки и шахты "Бутовка" обстреляли из 120- и 82-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов. Пески и Луганское противник обстрелял из пулеметов крупных калибров.

На Луганском направлении из вооружения БМП обстреливали Крымское, а из гранатометов различных калибров – позиции в районе Катериновки.

За минувшие сутки один украинский боец погиб, еще двое получили ранения.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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