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Самые горячие точки Донбасса 15 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7883/69_main.1484483401.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/69_tn.1484483401.jpg Донбасс Украинские военные понесли очередные потери

Самые горячие точки Донбасса 15 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 14:27

Украинские военные понесли очередные потери

На Донбассе не утихают бои. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
На Донбассе не утихают бои. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки на Донбассе состоялось 60 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков, в результате чего трое военнослужащих были ранены, один – погиб.

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер.

На Донецком направлении боевики из 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому стреляли из БМП.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии – Новозвановку. А из минометов оккупанты обстреливали Новозвановку, Новотошковку. Из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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