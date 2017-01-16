Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Самые горячие точки Донбасса 16 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7886/23_main.1484566596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/23_tn.1484566596.jpg Донбасс Противник применил противотанковые ракетные комплексы и нанес урон военным

Самые горячие точки Донбасса 16 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:34

Противник применил противотанковые ракетные комплексы и нанес урон военным

Бои не утихают. Фото: unm.org.ua
Бои не утихают. Фото: unm.org.ua

За минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня. Так, по данным ведомства, на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Новозвановку и Троицкое. Из противотанковых ракетных комплексов – Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком направлении под огонь 152 миллиметровой артиллерии попала Авдеевка. Минометов различных калибров – Новгородское.

За минувшие сутки в результате боевых действий один военный был ранен.
снайпер, огонь, боевики, режим, авдеевка, противник, широкино, Павлополь, режим прекращения огня, троицкое, Золотое, гнутово, Новгородское
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 16 января: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: AFP

Украинские военные нанесли урон боевикам

Сегодня, 13:07

За минувшую неделю в рядах противника зафиксировано много убитых и раненых

Донбасс

Боевики ушли с позиций. Фото: AFP

На Донбассе боевики бросили свои позиции

Сегодня, 11:43

Украинская разведка рассказала об очередных дезертирах противника

Донбасс

Боевики продолжают атаковать. Фото: Союз "Народная память"

Стало известно, чего добиваются боевики на Светлодарской дуге

Сегодня, 10:45

Противник продолжает вести ожесточенные обстрелы 

Донбасс

Боевики унесли урон военным. Фото: AFP

Обострение на Донбассе: военные несут потери

Сегодня, 09:32

Боевики применили ракетные комплексы и артиллерию

Украина

Фото: ТАСС

Политолог пояснил, почему Путин согласился на проверку Украиной Ростовской области РФ

Сегодня, 08:20

Россия дала добро на проверку приграничных территорий на предмет наличия военной техники

Донбасс

Боевики применили ракетные комплексы. Фото: AFP

Боевики на Донбассе применили ракетные комплексы

Вчера, 18:25

Противник применил против военных самое разное вооружение

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.