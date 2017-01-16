Самые горячие точки Донбасса 16 января: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня. Так, по данным ведомства, на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Новозвановку и Троицкое. Из противотанковых ракетных комплексов – Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком направлении под огонь 152 миллиметровой артиллерии попала Авдеевка. Минометов различных калибров – Новгородское.

За минувшие сутки в результате боевых действий один военный был ранен.