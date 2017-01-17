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Самые горячие точки Донбасса 17 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7889/90_main.1484651158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/90_tn.1484651158.jpg Донбасс Противостояние не утихает по всей линии фронат

Самые горячие точки Донбасса 17 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:02

Противостояние не утихает по всей линии фронат

Бои не утихают. Фото: AFP
Бои не утихают. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 41 раз обстреляли украинские позиции. Так, на Мариупольском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попал Павлополь. Гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Широкино.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

В результате боевых действий один военный был ранен.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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