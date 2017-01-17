Самые горячие точки Донбасса 17 января: интерактивная карта боев и обстрелов
Противостояние не утихает по всей линии фронат
За минувшие сутки боевики 41 раз обстреляли украинские позиции. Так, на Мариупольском направлении под огонь 82 миллиметровых минометов попал Павлополь. Гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Широкино.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Станицу Луганскую и Новозвановку.
На Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
В результате боевых действий один военный был ранен.
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