Самые горячие точки Донбасса 19 июня: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские военные понесли нелетальные потери за минувшие сутки
Обстановка на Донбассе остается напряженной. Как сообщает Минобороны Украины, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.
По данным ведомства, по-прежнему большинство обстрелов (21) приходится на Мариупольское направление. Так, боевики из крупнокалиберных минометов обстреливали военных у Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки.
Всего за минувшие сутки в зоне боев на Донбассе были ранены шесть украинских военных.
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