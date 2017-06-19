Самые горячие точки Донбасса 19 июня: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:21

Украинские военные понесли нелетальные потери за минувшие сутки

На Донбассе сохраняется напряженная обстановка. Фото: AFP
На Донбассе сохраняется напряженная обстановка. Фото: AFP

Обстановка на Донбассе остается напряженной. Как сообщает Минобороны Украины, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.

По данным ведомства, по-прежнему большинство обстрелов (21) приходится на Мариупольское направление. Так, боевики из крупнокалиберных минометов обстреливали военных у Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки.

Всего за минувшие сутки в зоне боев на Донбассе были ранены шесть украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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