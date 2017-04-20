Самые горячие точки Донбасса 20 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские морпехи попали под огонь БМП противника
За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольской направлении Красногоровку обстреливали из 82-мм минометов. Морских пехотинцев в районе Водяного и военных в Широкино – из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а позиции у Павлополя попали под огонь автоматических гранатометов.
На Донецком направлении Каменку и Авдеевку боевики обстреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.
На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции у Крымского.
За минувшие сутки один украинский военный получил ранения.
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