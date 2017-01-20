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Самые горячие точки Донбасса 20 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7901/16_main.1484909325.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/16_tn.1484909325.jpg Донбасс На востоке страны противник снизил количество вооруженных провокаций

Самые горячие точки Донбасса 20 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:46

На востоке страны противник снизил количество вооруженных провокаций

Обстрелов стало меньше, но тишины на Донбассе не наступило. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстрелов стало меньше, но тишины на Донбассе не наступило. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения – Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении под огонь 120-мм минометов неоднократно попало Крымское, гранатометов – Новозвановка.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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