Самые горячие точки Донбасса 22 августа: интерактивная карта АТО

Сегодня, 12:37

Украинские военные несут потери на востоке страны

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
На Донбассе продолжается противостояние. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим перемирия. Основное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны, где противник вел огонь из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия. В ответ украинские бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате боевых действий за минувшие сутки один украинский военный погиб, один – получил ранения.
Донбасс, военные, боевики, поражение, карта ато, противник
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 22 августа: интерактивная карта АТО". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе дерево раздавило авто с людьми

Сегодня, 12:07

ЧП произошло в Славянском районе

Россия

Российские военные. Фото: facebook.compgmod.mil.rus

В России оценили вероятность вывода оккупационных войск с Донбасса

Сегодня, 12:01

Юрий Грымчак говорил, что оккупанты якобы собрались выводить свои войска с востока Украины

Донбасс

На Донбассе прогремел взрыв. Фото: podrobnosti.ua

На Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине

Сегодня, 11:39

Жертвами инцидента стали мужчина и женщина

Донбасс

В оккупированном Донецке готовятся к Дню шахтера. Фото: AFP

День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне

Сегодня, 11:23

Оккупационные власти решили "порадовать" горожан зрелищем коммунальной техники

Донбасс

Боевики беспредельничают в Донецке. Фото: AFP

В Донецке боевики убивают за автомобили и считают всех уехавших "дебилами"

Сегодня, 10:20

Жители оккупированного города поделились душераздирающими историями "отжимов" и смертей

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: Союз "Народная память"

Боевики применяют тактику выжженной земли под Мариуполем

Сегодня, 10:03

Противник используют зажигательные боеприпасы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования