Самые горячие точки Донбасса 22 августа: интерактивная карта АТО

За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим перемирия. Основное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны, где противник вел огонь из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия. В ответ украинские бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате боевых действий за минувшие сутки один украинский военный погиб, один – получил ранения.