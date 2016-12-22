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Самые горячие точки Донбасса 22 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7820/5_main.1482405498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/5_tn.1482405498.jpg Донбасс Противник применил бронетехнику и снайперов

Самые горячие точки Донбасса 22 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:16

Противник применил бронетехнику и снайперов

Обстрелы не утихают. Фото: unm.org.ua
Обстрелы не утихают. Фото: unm.org.ua

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим перемирия. Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по Новогригорьевке. Из минометов – обстреливал Красногоровку и Павлополь. Также под огонь гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Талаковка, Широкино и Марьинка. Кроме того, у Талаковки боевики открывали огонь из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. У последней также вел огонь снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского, Новгородского и Авдеевки.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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