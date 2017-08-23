Самые горячие точки Донбасса 23 августа: интерактивная карта АТО
На Донецком направлении сохраняется наиболее напряженная обстановка
За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. По-прежнему напряженная обстановка сохраняется на Донецком направлении в Авдеевской промзоне. Здесь противник обстреливал украинские позиции из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате боевых действий за минувшие сутки трое военных были ранены, один получил боевую травму.
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