Самые горячие точки Донбасса 23 августа: интерактивная карта АТО

На Донецком направлении сохраняется наиболее напряженная обстановка

За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. По-прежнему напряженная обстановка сохраняется на Донецком направлении в Авдеевской промзоне. Здесь противник обстреливал украинские позиции из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий за минувшие сутки трое военных были ранены, один получил боевую травму.





