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Самые горячие точки Донбасса 23 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7824/69_main.1482496918.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/69_tn.1482496918.jpg Донбасс Противник не оставляет военных в покое

Самые горячие точки Донбасса 23 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 17:20

Противник не оставляет военных в покое

Обстрелы продолжаются. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстрелы продолжаются. Фото: Союз "Народная память"

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов противник обстреливал украинские позиции в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое.

Кроме того, боевики дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Крымскому.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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