Самые горячие точки Донбасса 23 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов

Противник не оставляет военных в покое

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов противник обстреливал украинские позиции в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое.

Кроме того, боевики дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Крымскому.