Самые горячие точки Донбасса 23 января: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня. В результате провокаций противника четверо украинских бойцов были ранены.

Кроме того, боевики вновь активизировались на Донецком направлении, где под обстрел 120-мм минометов попали Пески. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.