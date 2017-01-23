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Самые горячие точки Донбасса 23 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7908/48_main.1485171491.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/48_tn.1485171491.jpg Донбасс Украинская сторона понесла нелетальные потери

Самые горячие точки Донбасса 23 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:36

Украинская сторона понесла нелетальные потери

Бои не утихают. Фото: AFP
Бои не утихают. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня. В результате провокаций противника четверо украинских бойцов были ранены.

Кроме того, боевики вновь активизировались на Донецком направлении, где под обстрел 120-мм минометов попали Пески. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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