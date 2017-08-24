Самые горячие точки Донбасса 24 августа: интерактивная карта АТО

Сегодня, 13:27

Боевики нанесли урон украинским военным на востоке страны

На Донбассе не утихает противостояние. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
На Донбассе не утихает противостояние. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении под ожесточенный обстрел попали жители Майорска. На Приморском направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

В результате боевых действий один украинский защитник был ранен, один получил боевую травму. На большинство вооруженных провокаций врага украинские бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем.
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"Сегодня"

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