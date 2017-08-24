Самые горячие точки Донбасса 24 августа: интерактивная карта АТО

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении под ожесточенный обстрел попали жители Майорска. На Приморском направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

В результате боевых действий один украинский защитник был ранен, один получил боевую травму. На большинство вооруженных провокаций врага украинские бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем.