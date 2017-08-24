Самые горячие точки Донбасса 24 августа: интерактивная карта АТО
Боевики нанесли урон украинским военным на востоке страны
За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении под ожесточенный обстрел попали жители Майорска. На Приморском направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.
В результате боевых действий один украинский защитник был ранен, один получил боевую травму. На большинство вооруженных провокаций врага украинские бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем.
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