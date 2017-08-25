Самые горячие точки Донбасса 25 августа: интерактивная карта АТО

Сегодня, 13:20

Боевики не прекращают обстрелы

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие. В результате обстрелов трое наших бойцов получили ранения, еще один военный погиб. 

В частности, противник не прекращает вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны. Здесь украинские опорные пункты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики выпустили не менее 27 мин калибра 82 миллиметра вблизи Троицкого.
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"Сегодня"

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