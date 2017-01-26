Самые горячие точки Донбасса 25 января: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 55 раз нарушили режим тишины. Так, на Мариупольском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку и Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно также вели снайперы.

На Луганском направлении под огонь 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов попали Новозвановка и Троицкое.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Невельское, из 82 миллиметровых минометов – Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское, Зайцево, Каменку.