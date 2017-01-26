Самые горячие точки Донбасса 25 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 13:22

На востоке страны продолжается эскалация конфликта

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP
Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 55 раз нарушили режим тишины. Так, на Мариупольском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку и Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно также вели снайперы.

На Луганском направлении под огонь 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов попали Новозвановка и Троицкое. 

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Невельское, из 82 миллиметровых минометов – Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское, Зайцево, Каменку.
карта, огонь, боевики, снайперы, режим, обстреляли, противник, широкино, горячие точки, Павлополь, эскалация конфликта, гнутово, Новотроицкое
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 25 января: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики скрывают потери. Фото: Союз "Народная память"

На Донбассе боевики отказываются воевать

Вчера, 12:38

В рядах противника растет количество симулянтов

Донбасс

Боевики скрывают потери. Фото: AFP

Боевики скрывают свои потери

Вчера, 12:10

Противник пытается не допустить утечки информации

Донбасс

Боевики получили пополнение. Фото: AFP

На Донбассе появились замаскированные россияне

Вчера, 11:16

Противник получил подкрепление в Луганской области

Донбасс

На Донбассе задержали боевика. Фото: AFP

В руки силовиков попал боевик-захватчик СБУ в Донецке

24 Января, 18:06

Пограничники заранее получили информацию об "интересном" визитере

Донбасс

Ситуация на Донбассе: полсотни обстрелов и двое раненых военных

24 Января, 17:46

Армейцы уверены - по ту сторону фронта воюют настоящие профессионалы

Донбасс

Боевики проводят мобилизацию. Фото: AFP

На Донбассе боевики охотятся на мужчин

24 Января, 14:37

Противник пытается проводить так называемую "мобилизацию"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования