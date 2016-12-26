Самые горячие точки Донбасса 26 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 33 раза нарушили режим перемирия. Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии были обстреляны Лебединское, а из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковка и Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.