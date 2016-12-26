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Самые горячие точки Донбасса 26 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7831/26_main.1482750478.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/26_tn.1482750478.jpg Донбасс Противник продолжает применять бронетехнику и артиллерию

Самые горячие точки Донбасса 26 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:05

Противник продолжает применять бронетехнику и артиллерию

Боевики применили тяжелую артиллерию. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики применили тяжелую артиллерию. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 33 раза нарушили режим перемирия. Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии были обстреляны Лебединское, а из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковка и Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. 

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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