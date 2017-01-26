Самые горячие точки Донбасса 26 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:41

Боевики нанесли урон военным и продолжют провокации

На Донбассе неспокойно. Фото: unm.org.ua
На Донбассе неспокойно. Фото: unm.org.ua

За минувшие сутки боевики 48 раз нарушили режим прекращения огня. На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии и 120 и 82-мм минометов противник вел огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино. Из реактивных систем Град-"П" – обстрелял Красногоровку. По Новотроицкому и Марьинке также открывал огонь снайпер, а по Широкино – БМП противника.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Орехово и Желтое.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, Зайцево и Троицкое.

За минувшие сутки один военный был ранен, еще двое травмированы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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