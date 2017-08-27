Самые горячие точки Донбасса 27 августа: интерактивная карта АТО

Сегодня, 12:36

Противник не прекращает нарушать режим перемирия

Противостояние продолжается. Фото: AFP
Противостояние продолжается. Фото: AFP

Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, применяя, в большинстве случаев только стрелковое оружие. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, потерь среди украинских военных нет.
Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие.
Наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью была на Приморском направлении.

"Здесь преступники 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкиного и Павлополя", – сообщили в штабе АТО.

На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевский промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку Зайцевого. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.
На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия у Станицы Луганской.
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"Сегодня"

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