Самые горячие точки Донбасса 27 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 14:51

Боевики вновь активизировались на всех направлениях

Боевики нанесли урон военным. Фото: AFP
Боевики нанесли урон военным. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 63 раза нарушили режим тишины. На Мариупольском направлении из 152-мм артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Широкино, а из 122-мм – Талаковку. Под огонь минометов различных калибров попали Лебединское, Красногоровка, Талаковка и Водяное. По Новотроицком огонь вел снайпер.

На Луганском направлении боевики из "Градов" обстреляли Новозвановку, выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122-мм артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Новоалександровку и Попасную также обстреляли из 120 и 82-мм минометов.

На Донецком направлении также использовали минометы различных калибров, обстреливая военных в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево.

В результате боевых действий за минувшие сутки погибли двое военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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