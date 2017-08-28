Самые горячие точки Донбасса 28 августа: интерактивная карта АТО

За минувшие сутки боевики на Донбассе уменьшили количество обстрелов, а также не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. Как сообщает Штаб АТО, за указанный период противник 22 раза нарушил режим прекращения огня.

"Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются только в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное – это более 60% от всех обстрелов", – отметили в ведомстве.

В результате боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.