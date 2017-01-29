Самые горячие точки Донбасса 29 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:51

Противник пытается штурмовать украинские позиции

Обстановка вновь обострилась. Фото: AFP
Обстановка вновь обострилась. Фото: AFP

На Донбассе зафиксировано 55 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров – Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино стреляли БТРы боевиков.

На Донецком направлении – из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому. Кроме того, с утра силы противника предприняли штурм в районе Авдеевки. На данный момент противостояние на этом участке продолжается. По предварительной информации, обе стороны понесли потери.

На Луганском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов – Троицкое и Новозвановку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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