Самые горячие точки Донбасса 30 января: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 56 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, напряженная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении. Так, за минувшие сутки на этом участке из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении украинских позиций в районе Талаковки.

Использовав реактивную систему "Град "П", артиллерию 122 миллиметра, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики вели огонь по Водяному. 122 миллиметровая артиллерия обстреливала Лебединское.

Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вели БТР и БМП противника.

На Донецком направлении самой горячей точкой остается Авдеевка. За минувшие сутки в этом районе боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, но, понеся потери, вынуждены были отступать. Кроме того, на Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Верхнеторецкое, Опытное, Луганское, Зайцево и Каменка. Танки вели огонь по Новгородскому и Пескам.

За минувшие сутки 5 украинских военных погибли, 9 были ранены и еще 4 травмированы.