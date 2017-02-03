Самые горячие точки Донбасса 3 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:54

Украинские военные продолжают нести потери на востоке страны

На Донбассе обостряется обстановка. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
На Донбассе обостряется обстановка. Фото: Союз "Народная память"

Обстановка по всей линии разграничения на Донбассе обостряется. Только за период с 00.00 и до 8.00 пятницы на Донецком направлении противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град" Галициновку, из 152 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На Мариупольском направлении боевики из "Градов" открывали огонь по Талаковке, 120 и 82 миллиметровых минометоа – Водяному, Новотроицкому и Марьинке.
На Луганском направлении под огонь 152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов попали Попасная и Новозвановка.

Начиная с полуночи боевики в общей сложности 24 раза нарушили режим перемирия. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, один был ранен. Всего же за минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, в результате которых четверо военных погибли, 17 – были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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