Самые горячие точки Донбасса 31 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:58

Украинская сторона понесла потери – есть погибшие

Ситуация обостряется. Фото: AFP
Ситуация обостряется. Фото: AFP

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. В результате боевых действий погибли трое бойцов, 20 были ранены и четверо – травмированы. 

Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь боевики применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки. 

На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии огонь велся по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов – Новозвановку и Станицу Луганскую.
погибли, танки, огонь, погибшие, потери, бмп, позиции, гранатометы, минометы, обстреляли, горячие точки, Павлополь, гнутово, лебединское, Водяное, Новотроицкое, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 31 января: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку. Фото: AFP

Боевики выбрали новые цели на Донбассе

Сегодня, 12:06

Минувшей ночью под обстрел, кроме Авдеевки, попали Марьинка и Красногоровка

Донбасс

Авдеевский коксохимический завод вынужден консервироваться из-за обесточивания. Фото: akhz.metinvestholding.com

Штурм Авдеевки: хроника обострения боев под Донецком

Сегодня, 12:05

Из-за обстрелов боевиков город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла, сообщалось и о проблемах со связью

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: AFP

Боевики понесли огромные потери

Сегодня, 11:54

В рядах противника зафиксировано много убитых и раненых

Донбасс

Боевики не захотели "тишины". Фото: AFP

Боевики под Авдеевкой отвергли предложение украинских военных

Сегодня, 11:35

Противника не останавливают собственные потери

Донбасс

Боевики прикрываются мирными жителями. Фото: AFP

Из жилых кварталов Донецка снаряды летят в сторону Авдеевки - горожане

Сегодня, 11:09

Дончане напуганы боями, от которых содрогается все вокруг

Донбасс

Фото: AFP

Военный эксперт пояснил, с чем связно обострение ситуации под Авдеевкой

Сегодня, 10:25

Эксперт завил, что Авдеевка сама по себе является ключевой позицией украинской обороне 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования