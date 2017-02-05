Самые горячие точки Донбасса 5 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 14:06

На востоке страны не утихает противостояние

Обстрелы не утихают. Фото: AFP
Обстрелы не утихают. Фото: AFP

За минувшие сутки на Донбассе боевики совершили 51 обстрел , в результате чего один военнослужащий был ранен, еще один травмирован.

Так, на Донецком направлении боевики обстреливали Каменку и Авдеевку из танков и БМП, Новолуганское – из артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку и Зайцево – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Чермалык, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку из минометов и гранатометов, Чермалык – из танков и ПТРК.

На Луганском направлении Новозвановку боевики обстреливали из РСЗО БМ-21 "Град", а Попасную и Новозвановку – из минометов.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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