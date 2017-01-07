Самые горячие точки Донбасса 7 января: интерактивная карта боев и обстрелов
Противник сохраняет активность на всех направлениях
Боевики за минувшие сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. На Мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно вел огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.
На Луганском направлении боевики из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .
На Донецком направлении – из минометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки.
В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения.
Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 7 января: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии