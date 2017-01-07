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Самые горячие точки Донбасса 7 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7861/75_main.1483789258.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/75_tn.1483789258.jpg Донбасс Противник сохраняет активность на всех направлениях

Самые горячие точки Донбасса 7 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:38

Противник сохраняет активность на всех направлениях

Боевики продолжают атаковать. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики продолжают атаковать. Фото: Союз "Народная память"

Боевики за минувшие сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. На Мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно вел огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении боевики из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .

На Донецком направлении – из минометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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