Самые горячие точки Донбасса 8 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:00

Боевики применили танки и тяжелую артиллерию

Бои не утихают. Фото: unm.org.ua
Бои не утихают. Фото: unm.org.ua

За минувшие сутки боевики 89 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому- БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово. Из минометов – вел огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь также вел БТР противника. По Марьинке – снайпер.

На Луганском направлении украинские позиции в районе Крымского обстреляли из 122 миллиметровой артиллерии. По Новотошковскому вели оногь из БМП.

За минувшие сутки в результате обстрелов трое украинских военных были ранены, еще трое – травмированы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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