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Самые горячие точки Донбасса 8 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7863/33_main.1483873422.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/33_tn.1483873422.jpg Донбасс Обстановка на Донбассе вновь резко ухудшилась

Самые горячие точки Донбасса 8 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:00

Обстановка на Донбассе вновь резко ухудшилась

На Донбассе вновь обострилась обстановка. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
На Донбассе вновь обострилась обстановка. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки произошло 72 обстрела украинских позиций. На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На Луганском – из минометов различных калибров – по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении – из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.
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