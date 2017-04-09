Самые горячие точки Донбасса 9 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 13:07

Украинская сторона вновь понесла нелетальные потери на востоке

На Донбассе не утихает противостояние. Фото: AFP
На Донбассе не утихает противостояние. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 59 раз нарушили режим прекращение огня. В результате четверо украинских бойцов получили ранения.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, морских пехотинцев в Широкино обстреляли из минометов калибром 120- и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов, а в Водяном – из 82 миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки.

На Донецком направлении под огонь вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82 мм попали военные у Верхнеторецкого и Песок. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие противник применил под Новгородским и Луганским.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов обстреляли Новоалександровку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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