Сартана второй раз за сутки оказалась под огнем боевиков

Сегодня, 01:16

Есть повреждения домов

Сартана , фото donbassforum.net
Сартана , фото donbassforum.net

Второй раз за сутки Сартана оказалась под артиллерийским огнем боевиков, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

"Около 23.00 террористы нанесли артудары по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов", говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети Фейсбук в субботу ночью.

Сразу после обстрелов поселок объезжает Сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения в Нацполиции пока нет.

Правоохранители отметили, что по предварительной информации снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.
Донбасс, сутки, террористы, снаряды, правоохранители, поселок, ведомства, повреждения, сартана
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Сартана второй раз за сутки оказалась под огнем боевиков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Авдеевка. Фото: AFP

Представители партии "Народный Фронт" привезли гуманитарный груз в Авдеевку

Вчера, 22:14

По словам Тетерука, украинская армия делает все для того, чтобы сдерживать врага

Донбасс

Работа комбината заблокирована. Фото: Фейсбук

Мариупольские металлурги работают в режиме жесткой экономии.

Вчера, 21:58

Компания Метинвест и весь управленческий аппарат продолжает работать над тем, чтобы искать определенные резервные варианты

Донбасс

Позиции ВСУ на Светлодарской дуге "крыли тяжелыми"

Позиции ВСУ на Светлодарской дуге "крыли тяжелыми"

Вчера, 21:48

Военные  попали под мощный артиллерийский обстрел

Донбасс

Авдеевка. Фото: Фейсбук

Европарламент в понедельник рассмотрит ситуацию в Авдеевке

Вчера, 19:25

С украинской стороны в заседании примет участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

Донбасс

Себастьян Курц и Павел Климкин на Донбассе, январь 2017. Фото: Twitter МИД Украиы

Глава ОБСЕ высказал свои требования по Донбассу

Вчера, 19:14

Курц озвучил требования Организации, отметив, что мониторинговая миссия фиксирует более 20 тыс. нарушений

Донбасс

Последствия обстрела Авдеевки со стороны боевиков. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Донбасс накрыли массированные обстрелы

Вчера, 18:56

Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне проведения спецоперации с начала 3 февраля

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования