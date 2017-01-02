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Савченко прибыла на Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7852/34_main.1483372840.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/34_tn.1483372840.jpg Донбасс Народный депутат побывала в гостях у украинских военных и сфотографировалась с ними

Савченко прибыла на Донбасс

Сегодня, 18:02

Народный депутат побывала в гостях у украинских военных и сфотографировалась с ними

Савченко приехала в Мариуполь. Фото: Facebook
Савченко приехала в Мариуполь. Фото: Facebook

Народный депутат Надежда Савченко отправилась на Донбасс навестить украинских военных. Об этом она написала в Facebook.

В частности нардеп приехала в Мариуполь, где зашла в гости к украинским бойцам и сфотографировалась с ними.

15875542_1139916782772287_861412290549369056_oФото: Facebook

"Посетила штабы Национальной Гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины", – написала Савченко.

Кроме того, она также побывала на пропускном пункте на линии разграничения, дорога через который ведет в Донецк.

15800625_1139961719434460_2547111506571191833_oНа прокускном пункте. Фото: Facebook

Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
Донбасс, Мариуполь, нардеп, савченко, украинские военные

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"Сегодня"

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