Савченко прибыла на Донбасс

Народный депутат побывала в гостях у украинских военных и сфотографировалась с ними

Народный депутат Надежда Савченко отправилась на Донбасс навестить украинских военных. Об этом она написала в Facebook.

В частности нардеп приехала в Мариуполь, где зашла в гости к украинским бойцам и сфотографировалась с ними.

Фото: Facebook

"Посетила штабы Национальной Гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины", – написала Савченко.

Кроме того, она также побывала на пропускном пункте на линии разграничения, дорога через который ведет в Донецк.

На прокускном пункте. Фото: Facebook

Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.