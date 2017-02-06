Савченко прокомментировала ситуацию в Авдеевке

На Донбассе нужно было давно уже построить мощную оборону и сильный гуманитарный корпус на случай на случай катастрофических событий, считает нардеп

Народный депутат Надежда Савченко считает, что украинская оборона не укреплена должным образом, однако люди все равно готовы воевать. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, события в Авдеевке показали, что люди все еще готовы воевать и отстаивать свою землю

"Когда стреляют пушки, то политики должны садиться за стол переговоров. Что дало нам увидеть это обострение? Первое – это то, что наши люди готовы воевать и дальше. Второе – это, несмотря на то, что наш волонтерский корпус обескровленный и обессиленный, несмотря на то, что люди очень устали от войны, мы увидели подъем и люди готовы помогать. Мы увидели сильную армию, а также то, что не всего хватает", – рассказала Савченко.

Она отметила, что за время войны украинская армия так и не укрепилась должным образом.

"За три года нужно было построить пятиэшелонированную линию обороны с ДЗОТ-укреплениями (оборонительное огневое фортификационное сооружение – ред.), а не просто с землянками и окопами. Нужно было развернуть на третьей линии (обороны – ред.) сильный корпус госпиталей с гуманитарным обеспечением: если отключается вода или свет, то должно быть уже все готово от государства, чтоб это все доставить", – заявила нардеп.

Политик также подчеркнула, что должна быть готова также и оборона от химической атаки, например коксовый завод, потому что, если с ним что-то случится, то беда будет не только на оккупированных территориях, но и на подконтрольных Киеву.

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.

В пятницу спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.

Как заявлял глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, с сегодняшнего дня в Авдеевке должны открыться все школы.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман, который в начале прошлой недели побывал в городе, заявил, что ситуация под контролем и поручил обеспечить Авдеевку продуктами.