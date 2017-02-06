Савченко прокомментировала ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 10:21

На Донбассе нужно было давно уже построить мощную оборону и сильный гуманитарный корпус на случай на случай катастрофических событий, считает нардеп

Надежда Савченко. Фото: &quot;Новая газета&quot;
Надежда Савченко. Фото: "Новая газета"

Народный депутат Надежда Савченко считает, что украинская оборона не укреплена должным образом, однако люди все равно готовы воевать. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, события в Авдеевке показали, что люди все еще готовы воевать и отстаивать свою землю

"Когда стреляют пушки, то политики должны садиться за стол переговоров. Что дало нам увидеть это обострение? Первое – это то, что наши люди готовы воевать и дальше. Второе – это, несмотря на то, что наш волонтерский корпус обескровленный и обессиленный, несмотря на то, что люди очень устали от войны, мы увидели подъем и люди готовы помогать. Мы увидели сильную армию, а также то, что не всего хватает", – рассказала Савченко.

Она отметила, что за время войны украинская армия так и не укрепилась должным образом.

"За три года нужно было построить пятиэшелонированную линию обороны с ДЗОТ-укреплениями (оборонительное огневое фортификационное сооружение – ред.), а не просто с землянками и окопами. Нужно было развернуть на третьей линии (обороны – ред.) сильный корпус госпиталей с гуманитарным обеспечением: если отключается вода или свет, то должно быть уже все готово от государства, чтоб это все доставить", – заявила нардеп.

Политик также подчеркнула, что должна быть готова также и оборона от химической атаки, например коксовый завод, потому что, если с ним что-то случится, то беда будет не только на оккупированных территориях, но и на подконтрольных Киеву.

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.

В пятницу спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.

Как заявлял глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, с сегодняшнего дня в Авдеевке должны открыться все школы.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман, который в начале прошлой недели побывал в городе, заявил, что ситуация под контролем и поручил обеспечить Авдеевку продуктами.
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