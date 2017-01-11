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Самые горячие точки Донбасса 11 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7872/4_main.1484131682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/4_tn.1484131682.jpg Донбасс Украинские военные понесли очередные потери

Самые горячие точки Донбасса 11 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:45

Украинские военные понесли очередные потери

Военные понесли потери. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Военные понесли потери. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня. Наиболее активно противник действовал на Мариупольском направлении. Здесь из минометов боевики вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП.

Кроме того, в районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение противника было отбито.

На Луганском направлении боевики обстреляли Новозвановку из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

За минувшие сутки на Донбассе один украинский боец погиб, еще двое были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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