Самые горячие точки Донбасса 11 января: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские военные понесли очередные потери
За минувшие сутки боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня. Наиболее активно противник действовал на Мариупольском направлении. Здесь из минометов боевики вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП.
Кроме того, в районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение противника было отбито.
На Луганском направлении боевики обстреляли Новозвановку из минометов и противотанковых ракетных комплексов.
За минувшие сутки на Донбассе один украинский боец погиб, еще двое были ранены.
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