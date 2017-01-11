Самые горячие точки Донбасса 11 января: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня. Наиболее активно противник действовал на Мариупольском направлении. Здесь из минометов боевики вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП.

Кроме того, в районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение противника было отбито.

На Луганском направлении боевики обстреляли Новозвановку из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

За минувшие сутки на Донбассе один украинский боец погиб, еще двое были ранены.