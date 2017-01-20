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СБУ показала оставшиеся от диверсантов боевиков трофеи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/51_main.1484901061.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/51_tn.1484901061.jpg Донбасс В руки украинских спецслужб попали очередные улики против России

СБУ показала оставшиеся от диверсантов боевиков трофеи (фото)

Сегодня, 10:28

В руки украинских спецслужб попали очередные улики против России

На Донбассе вновь нашли боеприпасы российского производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, 13 января диверсионная группа противника пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады.

"Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение. Во время "зачистки" места боестолкновения обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В. Кроме того, оперативники обнаружили на месте происшествия гранатометный снаряд ОГ-7В с маркировкой ОГ-7В 11-2-14 и метательный заряд к нему с маркировкой ПГ-7ПМ НБЛ-42 10 / 12-10 2-14-11", – отметили в СБУ.

Силовики подчеркнули, что найденные боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие "Базальт" – главным оборонным предприятием РФ по созданию и поставкам вооружения и боеприпасов для армии.

Напомним, за минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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