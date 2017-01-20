Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
СБУ предоставила доказательства присутствия российского оружия на Донбассе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/63_main.1484925877.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/63_tn.1484925877.jpg Донбасс Диверсанты боевиков оставили после себя гранатомет и заряды к нему

СБУ предоставила доказательства присутствия российского оружия на Донбассе (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:22

Диверсанты боевиков оставили после себя гранатомет и заряды к нему


Российское оружие на Донбассе. Очередные доказательства предоставила Служба безопасности.

После неудачного нападения на украинские позиции диверсанты боевиков оставили после себя гранатомет и заряды к нему. На боеприпасах – маркировка главного оборонного предприятия России "Базальт".

Это свидетельствует, что патроны взяли на вооружение российской армии 1999 года, уточнили в СБУ.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
россия, сбу, Донбасс, военные, боевики, количество, диверсант
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "СБУ предоставила доказательства присутствия российского оружия на Донбассе (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.