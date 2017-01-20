СБУ предоставила доказательства присутствия российского оружия на Донбассе (видео)

Диверсанты боевиков оставили после себя гранатомет и заряды к нему

Российское оружие на Донбассе. Очередные доказательства предоставила Служба безопасности.

После неудачного нападения на украинские позиции диверсанты боевиков оставили после себя гранатомет и заряды к нему. На боеприпасах – маркировка главного оборонного предприятия России "Базальт".

Это свидетельствует, что патроны взяли на вооружение российской армии 1999 года, уточнили в СБУ.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".