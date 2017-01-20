СБУ предоставила доказательства присутствия российского оружия на Донбассе (видео)
События на ТК Украина
Диверсанты боевиков оставили после себя гранатомет и заряды к нему
Российское оружие на Донбассе. Очередные доказательства предоставила Служба безопасности.
После неудачного нападения на украинские позиции диверсанты боевиков оставили после себя гранатомет и заряды к нему. На боеприпасах – маркировка главного оборонного предприятия России "Базальт".
Это свидетельствует, что патроны взяли на вооружение российской армии 1999 года, уточнили в СБУ.
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