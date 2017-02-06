СБУ завершила досудебное расследование по делу сбитого в 2014 году самолета Ил-76

Сегодня, 11:04

Обвинительный акт в отношении террористов утвержден прокуратурой Днепропетровской области

Плотницкий. Фото: geo-politica.info
Плотницкий. Фото: geo-politica.info

В Днепре следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации "ЛНР" Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря", вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, которые перекрывали авиационное сообщение аэропорту Луганска", – говорится в сообщении.

Напомним, что в июне 2014 года при заходе на посадку в луганский аэропорт переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Самолет загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

Обвинительный акт в отношении террористов утвержден прокуратурой Днепропетровской области и направлен в суд. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт.
сбу, Донбасс, расследование, ИЛ-76

Вы сейчас просматриваете новость "СБУ завершила досудебное расследование по делу сбитого в 2014 году самолета Ил-76". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Игорь Плотницкий. Фото: AFP

Прокуратура подготовила Плотницкому обвинение в гибели 49 военных и катастрофе ИЛ-76

30 Января, 14:49

Действия главаря луганских боевиков квалифицированы как теракт

Донбасс

Суд по делу о гибели десантников в Луганске продолжается. Фото: Рейтерс

Генералу Назарову огласили обвинение в деле о гибели Ил-76 с десантниками в луганском аэропорту

24 Ноября 2016, 06:55

Виктор Назаров обвиняется в халатном отношении к службе, что привело к гибели 49 военнослужащих

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования