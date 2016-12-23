Сегодня боевики трижды штурмовали военных на Светлодарск дуге (видео)

Один погибший, двое раненых. Утром противник трижды штурмовал военных на Светлодарской дуге. Под плотным огнем не только позиции армейцев.

Боевики накрывают из пушек и тяжелого вооружения поселок Мироновский.

С начала недели в результате атак противника в районе Луганского погибли восемь бойцов, отчитываются в СНБО. Между тем сетями распространяется информация от волонтеров о том, что боевики якобы рассылают фото и видео трех замученных украинских бойцов, которых взяли в плен. В штабе боевой операции это опровергают.

"Один из наших военных был ранен и попал в плен. Больше военнослужащих, которые оказались в плену, у нас нет. По крайней мере, по информации, которую передают нам командиры подразделений, которые держат оборону. Мы стараемся выяснить его судьбу", – сказал Андрей Лысенко, спикер Минобороны по вопросам боевой операции.

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