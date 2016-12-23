Сегодня боевики трижды штурмовали военных на Светлодарск дуге (видео)
События на ТК Украина
Противник не оставляет попыток оттеснить бойцов с позиций
Один погибший, двое раненых. Утром противник трижды штурмовал военных на Светлодарской дуге. Под плотным огнем не только позиции армейцев.
Боевики накрывают из пушек и тяжелого вооружения поселок Мироновский.
С начала недели в результате атак противника в районе Луганского погибли восемь бойцов, отчитываются в СНБО. Между тем сетями распространяется информация от волонтеров о том, что боевики якобы рассылают фото и видео трех замученных украинских бойцов, которых взяли в плен. В штабе боевой операции это опровергают.
"Один из наших военных был ранен и попал в плен. Больше военнослужащих, которые оказались в плену, у нас нет. По крайней мере, по информации, которую передают нам командиры подразделений, которые держат оборону. Мы стараемся выяснить его судьбу", – сказал Андрей Лысенко, спикер Минобороны по вопросам боевой операции.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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