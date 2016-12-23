Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Сегодня боевики трижды штурмовали военных на Светлодарск дуге (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/46_main.1482506846.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/46_tn.1482506846.jpg Донбасс Противник не оставляет попыток оттеснить бойцов с позиций 

Сегодня боевики трижды штурмовали военных на Светлодарск дуге (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 17:24

Противник не оставляет попыток оттеснить бойцов с позиций 


Один погибший, двое раненых. Утром противник трижды штурмовал военных на Светлодарской дуге. Под плотным огнем не только позиции армейцев.

Боевики накрывают из пушек и тяжелого вооружения поселок Мироновский.

С начала недели в результате атак противника в районе Луганского погибли восемь бойцов, отчитываются в СНБО. Между тем сетями распространяется информация от волонтеров о том, что боевики якобы рассылают фото и видео трех замученных украинских бойцов, которых взяли в плен. В штабе боевой операции это опровергают.

"Один из наших военных был ранен и попал в плен. Больше военнослужащих, которые оказались в плену, у нас нет. По крайней мере, по информации, которую передают нам командиры подразделений, которые держат оборону. Мы стараемся выяснить его судьбу", – сказал Андрей Лысенко, спикер Минобороны по вопросам боевой операции.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
погибли, Минобороны, СНБО, боевики, в плену, Лысенко, бои, позиции, противник, Светлодарская дуга
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Сегодня боевики трижды штурмовали военных на Светлодарск дуге (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: AFP

Боевики понесли огромные потери

9 Декабря, 13:01

Разведка зафиксировала большое количество погибших

Донбасс

Российская техника на Донбассе. Фото: lenta-ua.net

Лысенко предложил хитрый маневр в противостоянии с оккупантами

28 Сентября, 15:45

Он считает, что за солидное вознаграждение боевики начнут перегонять технику с оккупированных территорий, а ВСУ получит ее почти бесплатно

Донбасс

За минувшие сутки на Донбассе ранены трое военных. Фото: Facebook

В Минобороны опровергли информацию о гибели двух военных на Донбассе

15 Октября, 13:04

Бойцы погибли в ходе бытового конфликта

Донбасс

Боевики стягивают силы. Фото: AFP

Боевики стягивают силы вокруг Донецка

9 Сентября, 11:22

Противник проводит перегруппировку

Донбасс

Боевики атаковали военных. Фото: AFP

Боевики атаковали военных

11 Октября, 15:10

Противник потерпел неудачу и перешел к обстрелам

Донбасс

Боевикам нанесен серьезный урон. Фото: AFP

Морг Донецка заполнен мертвыми боевиками - разведка

31 Октября, 13:38

Противник понес огромные потери

Донбасс

В районе Ясиноватой взрывом убило 12 боевиков - военные

27 Июля, 17:51

Противник понес потери 

Донбасс

Боевики мешали наблюдателям. Фото: AFP

Боевики "ослепили" наблюдателей ОБСЕ

4 Декабря, 12:01

Противник мешал работе камеры мониторинговой миссии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.