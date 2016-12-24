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Шкиряк: Итог боев на Светлодарской дуге – 10 грузовиков с телами боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7825/64_main.1482509743.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/64_tn.1482509743.jpg Донбасс Силовики регулярно получают информацию из моргов и медучреждений оккупированных территорий о ситуации с потерями боевиков

Шкиряк: Итог боев на Светлодарской дуге – 10 грузовиков с телами боевиков

Вчера, 17:56

Силовики регулярно получают информацию из моргов и медучреждений оккупированных территорий о ситуации с потерями боевиков

Зорян Шкиряк. Фото: Facebook
Зорян Шкиряк. Фото: Facebook

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что согласно данным украинской разведки, после боев в районе Светлодарской дуги боевикам понадобилось 10 грузовиков, чтоб вывезти тела убитых товарищей. Об этом он заявил в комментарии телеканалу NewsOne.

Он также отметил, что силовики регулярно получают информацию из моргов и медучреждений оккупированных территорий о ситуации с потерями боевиков.

"Сегодня спикер АТО дал подтвержденную информацию разведки о том, что около 10 грузовиков с трупами боевиков вывезли из зоны активных боевых действий на Светлодарской дуге. Если учесть, что на одной машине вывозят 5-7 тел погибших, то можно подсчитать их общее количество. Также мы получаем информацию из больниц и моргов на оккупированной территории", – рассказал Шкиряк.

Но в то же время не обошлось и без потерь среди украинских военных, у которых, кроме погибших, много раненных.

"К сожалению, мы также понесли большие потери – 9 убитых, 35 раненых. Также есть часть контуженных и травмированных", – добавил чиновник.

Он также уточнил, что перемирие пока не предвидится. В то же время Шкиряк подтвердил попытку прорыва боевиков на Мариупольском направлении в районе Водяного.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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