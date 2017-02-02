Шкиряк: Надеюсь, Запад заставит Путина остановиться

Сегодня, 11:50

Боевики обстреливают не только Авдеевку, но и активизировались по всей линии разграничения, отметил чиновник

Зорян Шкиряк. Фото: Facebook
Зорян Шкиряк. Фото: Facebook

Ситуация в Авдеевке на данный момент нормальная несмотря на продолжение обстрелов от боевиков, но люди все равно рассчитывают на поддержку мирового сообщества в оказании влияния на Россию. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Он отметил, что боевики обстреливают не только Авдеевку, но и активизировались по всей линии разграничения.

"Эпицентром обстрелов остается Авдеевка. В течение ночи боевики были из ракетных систем залпового огня, 152-мм и 122-мм артиллерии, танков и стрелкового оружия. Ситуация остается напруженной", – рассказал Шкиряк.

Он подчеркнул, что ремонтные работы ведутся только на одном из участков, на остальных боевики просто не дают работать ремонтным бригадам.

"Только на одном из участков, где будут происходить ремонтные работы, вроде бы есть режим тишины. Однако по всем остальным продолжаются обстрелы, которые не прекращаются уже четвертые сутки. В городе в настоящее время все спокойно, все контролируется, паники нет. Работает круглосуточно штаб, который возглавляет Павел Жебривский. Также работают все службы, привозят все необходимое – еду, воду, вещи", – сказал Шкиряк.

Чиновник также отметил, что заставить Путина повлиять на боевиков можно с помощью Запада.

"В квартирах поддерживается невысокая температура. Мы рассчитываем, что мировое сообщество и международные организации, лидеры стран Европы, наши международные партнера, заставят Путина установить режим тишины и прекратить террористические атаки", – отметил советник главы МВД.

Как сообщалось, боевики в течение суток нарушали режим тишины и перемирие в Авдеевке. Минувшие сутки на Донбассе ознаменовались 67 обстрелами со стороны боевиков. Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.

Начиная с 29 января, когда началась обостряться ситуация в Авдеевке, в городе повреждено 46 зданий, из которых 6 квартир и 40 частных домов.
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