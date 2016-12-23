Шкиряк о боях на Светлодарской дуге: 40 оккупантов убиты, около 100 ранены

В районе Светлодарской дуги на Донбассе российские войска продолжают атаковать украинских военных, однако при этом и сами несут огромные потери. Об этом написал в Facebook советники главы МВД Зорян Шкиряк.

Он отметил, что Путин будет продолжать обострение конфликта и эскалацию боевых действий на Донбассе и во время новогодних и рождественских праздников.

"Враг использует все виды запрещенного Минскими соглашениями тяжелого оружия: ствольную артиллерию 122 и 152 мм, танки, минометы 82 и 120 мм, а также РСЗО. Кроме того, каждый день не прекращаются попытки прорыва оккупантов вглубь нашей территории, в частности в районе Светлодарской дуги и на мариупольском направлении. Как и ранее, сегодня в ОРДЛО постоянно находится около 10 000 кадровых российских военных", – написал Шкиряк.

По его словам, враг провел ротацию войск и пополнился свежими бойцами, которые взялись штурмовать украинских военных.

"Сейчас ВС РФ провели плановую ротацию своих подразделений практически по всей линии фронта. Их "свежие силы" получили приказ своего Генштаба на усиление боевых действий и активизацию деятельности российских ДРГ от Широкино до Станицы Луганской. Именно это мы и наблюдаем каждый день", – отмечает чиновник.

"Подразделения ВСУ, Национальной гвардии, Нацполиции и СБУ в зоне конфликта находятся в режиме постоянной боеготовности и беспощадно будут уничтожать врага при любых попытках прорыва в сторону нашей территории. Террористы мощно получили по зубам под Светлодарском, потеряв до 40 убитыми и под сотню раненными, а мы прочно закрепились на отраженных в боевиков позициях", – написал Шкиряк.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.