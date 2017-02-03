Штаб Ахметова обнародовал данные о пострадавших на Донбассе за последние пять суток (видео)

Сегодня, 17:45

В Штабе выражают беспокойство и готовы оказать помощь всем пострадавшим жителям востока


По меньшей мере, 33 мирных жителя ранены во время обострения боевых действий за последние пять суток по обе стороны линии соприкосновения.

Такие данные обнародовал Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Там выражают беспокойство и готовы оказать помощь всем пострадавшим жителям Донбасса.

"Это очень сложная ситуация, которая сложилась на Донбассе в Донецке, в Авдеевке, Марьинке, Макеевке. Гибнут люди, ранены мирные жители. К сожалению, среди них есть дети. Ринат Ахметов объединил все усилия для того, чтобы максимально помочь тем, кто пострадал сегодня от войны. Гуманитарный штаб готов помочь всем раненым, в каком бы городе, населенном пункте они не находились. Потому что беда и горе не знают линий разграничений", – сказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Ахметов, Донбасс, жители, помощь, люди, усилия, данные, пострадал, Гуманитарный штаб, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, штаб Рината Ахметова, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Штаб Ахметова обнародовал данные о пострадавших на Донбассе за последние пять суток (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Мирные жители получают наборы выживания. Фото: fdu.org.ua

Гумштаб продолжает помогать Донбассу

31 Августа 2016, 11:52

Не раз сотрудникам приходилось успокаивать пожилых людей, напуганных войной и бесперспективностью

Донбасс

Жители Песок о самых страшных днях: «Для нас подвал стал местом жительства»

26 Августа 2016, 07:52

Мобильные бригады Штаба Рината Ахметова привозят помощь в 90% населенных пунктов вдоль линии огня

Донбасс

Карина в реабилитационном центре полюбила физкультуру. Фото: из личного архива Е. Золкина

История девочки из Луганской области: стреляли по стаду - попали в ребенка

28 Сентября 2016, 08:46

Для каждого ребенка, который нуждается в реабилитации после ранения, разрабатывается индивидуальный график 21-дневного пребывания в одном из реабилитационных центров

Донбасс

Пройтись по ступенькам - большой подвиг для девочки. Фото: из личного архива С. Пилипцевич

Мать девочки из Снежного: «Дочь боится не войны, а автомобилей»

16 Сентября 2016, 15:42

Диагноз врачей — симптоматическая эпилепсия с частыми приступами и синдром Леннокса-Гасто

Донбасс

Люди получают помощь. Фото: fdu.org.ua

Жители Донецка: «Без этих продуктов нам было бы трудно жить»

20 Сентября 2016, 15:07

Люди получают «пакеты выживания» от Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Донбасс

Перед началом выдачи продуктовых наборов Гумштаба. Фото: fdu.org.ua

Жители Донбасса: "Живем в пансионате - больше идти некуда"

22 Ноября 2016, 13:19

Все, кто смог, уехали из Новоазовска куда глаза глядят, кто не смог - остались, и для них - одиноких, покинутых, несчастных, больных - единственными спасителями стали волонтеры Гумштаба

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования