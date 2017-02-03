Штаб Ахметова обнародовал данные о пострадавших на Донбассе за последние пять суток (видео)

По меньшей мере, 33 мирных жителя ранены во время обострения боевых действий за последние пять суток по обе стороны линии соприкосновения.

Такие данные обнародовал Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Там выражают беспокойство и готовы оказать помощь всем пострадавшим жителям Донбасса.

"Это очень сложная ситуация, которая сложилась на Донбассе в Донецке, в Авдеевке, Марьинке, Макеевке. Гибнут люди, ранены мирные жители. К сожалению, среди них есть дети. Ринат Ахметов объединил все усилия для того, чтобы максимально помочь тем, кто пострадал сегодня от войны. Гуманитарный штаб готов помочь всем раненым, в каком бы городе, населенном пункте они не находились. Потому что беда и горе не знают линий разграничений", – сказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.