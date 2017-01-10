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Штаб Ахметова предоставил запас медикаментов и продуктовые наборы семье Рябцевых (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/70_main.1484062567.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/70_tn.1484062567.jpg Донбасс У семьи нет денег, чтобы купить ребенку дорогие лекарства 

Штаб Ахметова предоставил запас медикаментов и продуктовые наборы семье Рябцевых (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:33

У семьи нет денег, чтобы купить ребенку дорогие лекарства 


Дети войны. Из-за тяжелых приступов 8-летний Ярослав с Донецка не посещает школу. Он начал задыхаться, у ребенка диагностировали астму. Мать уверена – так на мальчика повлияли боевые действия

Ярослав просидел за партой в этом году только две недели.

Однажды ребенок начал задыхаться на занятиях и учителя были бессильны.

Только за последний месяц у него произошло 4 тяжелые приступы. До этого парень рос абсолютно здоровым.

"Мы не знали, что такое болезни, его один раз в 7 месяцев положили в больницу и все, он больше никогда абсолютно у меня не болел", – говорит Валентина Рябцева, мама парня.

Мать уверена – астма у сына – из-за стресса вследствие военных действий на Донбассе.

"У нас все такие дети, это же не мы одни такие, там ребенок болеет, там ребенок болеет", – добавила Валентина Рябцева.

Для того чтобы помочь ребенку – нужны дорогие лекарства. Принимать их следует постоянно. Валентина не может выйти на работу, выживают на пенсию бабушки. Помощи ждать неоткуда.

"Меня везде игнорируют абсолютно. Я ведь не сижу на месте, я стучусь во все кабинеты, мне говорят – извините, нет финансирования. Мы чтобы купить сдавали железяки, чтобы одну штучку купить, чтобы ему хуже не стало", – сказала онаю

Тогда бабушка Инна Ивановна обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

"Благодаря ему всю войну очень много людей не умерло просто от голода, благодаря его пайкам. И сейчас вот, спасибо, помогает и лекарством", – отметила Инна Рябцева, бабушка Ярослава.

Семья получила трехмесячный запас медикаментов и продуктовые наборы.

На улицу Ярослав без надобности не выходит. Спокойнее там не стало – много разрушенных домов. Попадали снаряды в клуб и местную школу.

Война становится обыденностью для детей, об этом взволнованно говорит Валентина.

"У него игры -тттф. Тттф, у нас больше других игр нет. Вот такие все игры у нас", – продолжила Валентина Рябцева, мать Ярослава.

Ну, а сам Ярослав признается, что уже выбрал профессию, но не военную: "Стать водителем на скорой помощи".

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Все новости по теме Гуманитарный рейс Рината Ахметова.

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