Штаб Ахметова продолжает помогать детям на Донбассе

Сегодня, 12:34

За два с половиной года Штаб Ахметова предоставил более 2600 наборов медикаментов


Пятилетней Наталье родные вынуждены отказывать во всем, что так любят маленькие дети. Девочка перенесла сильный стресс из-за военных действия в родном Бугасе. В результате у ребенка – диабет.

С шоком семья справилась. И теперь у них каждый день – по расписанию.

"Мы записываем: утро, обед, ужин – какой у нас показатель сахара, сколько мы едим, сколько вводим инсулина", – говорит Анна Колле, мама Натальи.

Дорогих тестовых полосок в день идет по несколько штук. Получает их семья бесплатно – благодаря Штабу Рината Ахметова.

"Я очень благодарна Ринату Леонидовичу Ахметову за его помощь. Огромное спасибо этому человеку!" – сказала Анна.

Детей Донбасса обеспечивают не только инсулином и тест-полосками, но и противосудорожным и противоастматическими препаратами. За два с половиной года работы Штаб Ахметова предоставил уже более 2600 наборов медикаментов.
дети, семья, Ахметов, помощь, стресс, диабет, Рината Ахметова, штаб Ахметова
Все новости по теме Гуманитарный рейс Рината Ахметова.

Вы сейчас просматриваете новость "Штаб Ахметова продолжает помогать детям на Донбассе ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Системную помощь Штаб Ахметова предоставляет пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям

20 Октября 2016, 18:12

Мирные жители Донбасса нуждаются в самом необходимом 

Донбасс

Подарки от Рината Ахметова получили 140 тысяч детей

5 Января, 19:25

Акцию "Ринат Ахметов - детям" проводят 16 лет подряд

Донбасс

Помощь Рината Ахметова в Галициновке получают 300 человек

31 Марта, 17:19

За все время боевых действий на Донбассе выдано 11 миллионов 706 тысяч продуктовых наборов 

Донбасс

Гуманитарный штаб Ахметова в трудное время поддерживает мирных жителей Донбасса

13 Апреля, 18:32

Волонтеры Гуманитарного штаба раздали более 300 тысяч наборов выживания в 425 населенных пунктах

Донбасс

Штаб Рината Ахметова оказывает поддержку мирному населению в Лебединском

24 Февраля, 17:30

Не оставляет мирное население в беде Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Наборы выживания привозят регулярно

Общество

Фото: Г. Веприк

На благотворительном пульсе

21 Октября 2016, 16:25

На этой неделе в НИССХ Амосова успешно провели три благотворительные эндоваскулярные операции для детей с пороками сердца, а импланты-окклюдеры для них на сумму в 263 648 гривен приобрели спортсмены-любители

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования