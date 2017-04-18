Штаб Ахметова продолжает помогать детям на Донбассе

За два с половиной года Штаб Ахметова предоставил более 2600 наборов медикаментов

Пятилетней Наталье родные вынуждены отказывать во всем, что так любят маленькие дети. Девочка перенесла сильный стресс из-за военных действия в родном Бугасе. В результате у ребенка – диабет.

С шоком семья справилась. И теперь у них каждый день – по расписанию.

"Мы записываем: утро, обед, ужин – какой у нас показатель сахара, сколько мы едим, сколько вводим инсулина", – говорит Анна Колле, мама Натальи.

Дорогих тестовых полосок в день идет по несколько штук. Получает их семья бесплатно – благодаря Штабу Рината Ахметова.

"Я очень благодарна Ринату Леонидовичу Ахметову за его помощь. Огромное спасибо этому человеку!" – сказала Анна.

Детей Донбасса обеспечивают не только инсулином и тест-полосками, но и противосудорожным и противоастматическими препаратами. За два с половиной года работы Штаб Ахметова предоставил уже более 2600 наборов медикаментов.