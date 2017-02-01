Штаб Ахметова проведет брифинг о гуманитарной ситуации в Авдеевке

Сегодня, 1 февраля, 13:00-14:00, в информационном агентстве "Українські новини", состоится совместный пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова, компаний "Метинвест" и "ДТЭК". Об этом сообщает пресс-центр штаба. В ходе мероприятия будет предоставлена последняя информация о ситуации в Авдеевке. На ваши вопросы ответят координатор Штаба Римма Филь, директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов и директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК Энерго" Игорь Маслов. Они расскажут о гуманитарной ситуации в Авдеевке и объединении усилий для спасения жизни мирных жителей.